Kaufland България споделя добри работодателски практики с членове на БАУХ

Водещата компания в сектора за модерна търговия Kaufland България представи най-успешните си проекти и инициативи в сферата на управлението на хора в периода на кризата с COVID-19, на виртуалната конференция “HR BG: добрите практики на кризата”. Виртуалното тридневно събитие, организирано от Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) събра HR професионалисти от български и международни компании, които споделиха добри НR практики.

В специална интерактивна сесия на тема „Работодателският имидж започва отвътре“, екип „Човешки ресурси“ на Kaufland България представи инициативите, които утвърдиха компанията като обичан и предпочитан работодател в страната.

„Необходимо е да даваме гласност на добрите практики у нас и да се вдъхновяваме взаимно с работещи инициативи, които осигуряват на служителите подкрепяща, сигурна и стимулираща среда за работа и развитие“, коментира Милена Караилиева, директор „Човешки ресурси“ в Kaufland България. „За нас е чест, че компанията ни е призната за добър пример, но винаги се радваме да обменяме идеи с колегите в бранша“.

По време на събитието HR специалистите на Kaufland България бяха подготвили кратки анкети към участниците в различните интерактивни сесии, посветени на основните теми в конференцията - „Работодателска марка“, „Мотивиране и ангажиране“ и „Обучение и развитие“. В резултат на мини проучването по време на сесиите стана ясно, че според участниците социалната отговорност на компанията е това, което влияе най-положително на работодателския имидж. Почти всички участници са посочили, че екипът и комуникацията в него са сред основните фактори за мотивация и ангажираност, а признанието е това, което кара служителите да дават най-доброто от себе си. Над 70% са посочили, че ангажират колегите си да бъдат посланици на работодателската марка като създават съдържание, в което да бъдат включени.

В специален панел Милена Караилиева представи едни от най-успешните инициативи на лидера в ритейл търговията у нас. Сред тях са кампанията „Разчитайте на нас“, посветена и вдъхновена от служителите на компанията в хипермаркетите, логистичния център и администрацията. Програма за обучение „Фитнес на ума“, развиваща умения за успешно преодоляване на предизвикателствата чрез култура на учене и развитие на ключови „меки“ умения по време на пандемията, е друга предпочитана от служителите на Кауфланд инициатива. За една година през нея преминават над 350 служители.

Поредицата безплатни онлайн семинари под името „We Know, You Grow“ предизвикаха силен интерес от страна на участниците в конференцията. Уъркшопите целят да запознаят отблизо младите хора, както и професионалистите с работата в сектора за модерна търговия и да им дадат практически съвети за подобряване на техните личностни и професионални качества, като маркират актуални теми в областта на маркетинга, търговската сфера, развитието на работодателската марка, комуникациите, обученията за меки умения (soft skills) и др.

Функцията Доверено лице и програмата за психологическо консултиране са други обичани от служителите на Kaufland България добри практики, чрез които компанията дава инструмент на своите служители да зададат въпроси, които ги тревожат, да споделят свои казуси или лични проблеми, свързани с работния процес. През 2020 г., така нареченият „HR на четири колела“ е провел над 4000 консултации за годината на място или по телефон.

Kaufland България е един от най-големите работодатели в страната с екип от над 6 400 души. Благодарение на успешните си работодателски практики вече три поредни години Kaufland България е сертифицирана като Топ работодател от международния независим институт Top Employers Institute. Преди месец компанията зае водещо място като предпочитан работодател от българските студенти в класацията на ManpowerGroup България.

В началото на годината Kaufland България бе официално обявена за "Препоръчан работодател" в проучване на сдружение "Общност за човешки ресурси в България", Bulgarian HR Community и To the Top Agency. Успоредно с това, компанията получи две отличия в тазгодишното издание на Employer Branding Awards на b2b Media, където беше обявена за Employer Brand Leader на годината и спечели I-во място в категорията „Employer Branding Idea (in pandemic times)“ за реализирането на кампаниите „АзПомагам“ и „Разчитайте на нас“, с фокус върху своите служители с техните най-силни качества и висок професионализъм. Последното отличие по отношение на своята работодателска политика, което веригата получи, бе от BAPRA Bright Awards 2021 – отново за кампанията „Разчитайте на нас“.

Повече за работодателската политика на Kaufland можете да научите на kariera.kaufland.bg.