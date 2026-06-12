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КЕВР са събира спешно за цената на тока и парното

12 юни 2026, 6:30 часа 609 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
КЕВР са събира спешно за цената на тока и парното

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще проведе обществено обсъждане по предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1-ви юли, предаде БНР. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с 3%, а на топлоенергията - с малко под 5%. Още: Няма пари за заплати: Топлофикации и ЕРП-та поискаха по-сериозно поскъпване на парното и тока

Новите цени

Снимка: iStock

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Цените на тока, парното и топлата вода бяха обсъдени от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране с представители на дружествата от страната в началото на седмицата.

Тогава председателят на регулатора Пламен Младеновски коментира, че увеличението е под размера на годишната инфлация и увери, че комисията е предвидила мерки и при неблагоприятно развитие на геополитическата ситуация. Той подчерта още силно рестриктивния подход по отношение на ценовите искания на топлофикациите, чиито предложения за скок са орязани от средно 30% до по-малко от 5 на страната за страната.

5,5% ще плащат единствено абонатите в София и в Плевен, за всички останали дружества поскъпването е около или под 5 на сто.

При електроенергията увеличение с малко над 3% се предвижда за абонатите на "Електрохолд" и на И Ви Ен, а под 2,5% за клиентите на "Енерго-Про".

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Въпреки това предвиденото увеличение на цените събра граждански протест пред Комисията за енергийно и водно регулиране.

Новите цени ще бъдат утвърдени окончателно в края на юни.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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