Министър Милков: България ще се бори с всички форми на дискриминация и омраза

Той отбелязва, че насърчаването и защитата на човешките права остава висок приоритет на българската външна политика. "България ще се стреми да напредне в пълното реализиране на всички човешки права, като същевременно се бори с всички форми на дискриминация и омраза", се казва още в словото на българския външен министър. ОЩЕ: ООН: Расизмът разкъсва структурата на нашите общества, което е трагедия за всички нас

FM Milkov addrressed the 52nd session of the UN🇺🇳Human Rights Council @UN_HRC The promotion&protection of human rights remains a high priority of 🇧🇬 foreign policy. 🇧🇬 will seek to advance the full realisation of all human rights, while fighting all forms of discrimination&hate. pic.twitter.com/hQo8WoXiRy