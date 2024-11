МВнР: България осъжда нападението на критична инфраструктура в Косово

България категорично осъжда нападението срещу критична гражданска инфраструктура в Косово. Това се посочва в позиция на българското външно министерство в платформата Х (бивш Twitter).

Позицията идва след снощната експлозия в канала Ибър-Лепенец в Зубин Поток, който снабдява с питейна вода северната част на Косово, както и столицата Прищина и околностите.

Страната ни призовава за задълбочено разследване и изправяне на извършителите пред съда и изразява солидарност със засегнатите.

Припомняме, че след случая косовският премиер Албин Курти свика Съвета за сигурност на Косово и информира КФОР за "сръбски тероризъм". Нещо, което Вучич отрече днес. ОЩЕ: Вучич отрича сръбско участие във взрива в Косово

Bulgaria strongly condemns the attack on critical civilian infrastructure in Kosovo. We call for a thorough investigation and bringing the perpetrators to justice. Solidarity with the affected ones.