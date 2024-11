МВнР: България осъжда насилието в Амстердам от снощи

България осъжда по най-категоричен начин жестоките нападения в Амстердам снощи. Това се посочва в позиция на българското външно министерство в платформата Х (бивш Twitter).

"Дълбоко сме обезпокоени от надигащата се вълна от антисемитизъм в Европа. Омразата и фанатизмът не могат да бъдат толерирани в демократичните общества", се казва в изявлението.

#MFA Bulgaria condemns in the strongest possible terms the violent attacks in Amsterdam last night. We are deeply concerned by the rising tide of antisemitism in Europe. Hate and bigotry cannot be tolerated in democratic societies.