Над 60 арестувани след насилието над евреи в Амстердам, премиерът се закани на нападателите (ВИДЕО)

Полицията в Амстердам съобщи, че петима души са били откарани в болница, а 62-ма са били арестувани, след като антиизраелски нападатели извършиха организирана атака срещу фенове на Макаби (Тел Авив) в нидерландската столица.

Това се случи вечерта на 7 ноември след мача на израелския гранд срещу Аякс в Лига Европа, загубен от Макаби с 0:5: Побоища заради Палестина и много ранени евреи след мача Аякс - Макаби Тел Авив в Амстердам (ВИДЕО).

На кадри се видя, че маскирани нападатели, някои от които носят палестински знамена и скандират "Свободна Палестина", атакуват евреите. В социалните мрежи нападателите се описват масово като араби. Нападенията бяха осъдени от израелски и нидерландски политици като антисемитски.

Полицията съобщава в публикация в Х, че е започнала мащабно разследване на множество инциденти с насилие. Не се предоставят допълнителни подробности за ранените или задържаните при насилието в четвъртък вечерта.

По-рано в изявление на общината, полицията и прокуратурата на нидерландската столица се казваше, че нощта след мача от Лига Европа е била "много бурна, с няколко инцидента на насилие, насочени към привърженици на Макаби", съобщи The Times of Israel.

Нидерландският премиер осъди атаката

Нидерландският министър-председател Дик Схоф заяви, че е ужасен от „неприемливите, антисемитски“ нападения срещу израелски футболни фенове в Амстердам. Той проведе разговор с израелския си колега Бенямин Нетаняху.

След разговора Схоф се закани, че „извършителите ще бъдат издирени и наказани“. Каза, че редът в Амстердам е възстановен след насилието през нощта.

Have been following the news from Amsterdam and am horrified by the antisemitic attacks on Israeli citizens. This is completely unacceptable. I am in close contact with all parties involved and have just spoken to @IsraeliPM Netanyahu by phone to stress that the perpetrators will… — Dick Schoof (@MinPres) November 8, 2024

Фон дер Лайен: Антисемитизмът няма място в Европа

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също осъди нападенията срещу фенове на израелския футболен гранд. „Възмутена от вчерашните гнусни атаки, насочени срещу израелски граждани в Амстердам“, написа тя в X, като добави, че е обсъдила въпроса със Схоф.

„Остро осъждам тези неприемливи действия. Антисемитизмът няма абсолютно никакво място в Европа. И ние сме решени да се борим с всички форми на омраза", посочи Фон дер Лайен.