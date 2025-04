Най-важните новини за деня: 26 април 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 26 април

НАД 250 000 ДУШИ ПРИСЪСТВАХА НА ТРАУРНАТА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ПАПА ФРАНЦИСК

Според последни данни над 250 000 души са присъствали на заупокойната литургия за папа Франциск на площад "Свети Петър“ във Ватикана, съобщи пресслужбата на Ватикана, предаде агенция АНСА. По-рано беше съобщено за присъствали 200 000 души. След края на литургията ковчегът на папата бе транспортиран със специалния папамобил от базиликата във Ватикана до базиликата "Санта Мария Маджоре“ в Рим.

ЗАПОЧНА ТРАУРНАТА ЦЕРЕМОНИЯ, ИЗНЕСОХА КОВЧЕГА НА ПАПА ФРАНЦИСК НА ПЛ. „СВЕТИ ПЕТЪР“

Започна траурната церемония за папа Франциск. Ковчегът с тленните останки на понтифика беше изнесен от базиликата „Свети Петър“. Камбаните на базиликата забиха траурно. Достъпът до площад „Свети Петър“ във Ватикана беше затворен, пише bTV. Стотици хиляди са се събрали на площада, проектиран от великия римски скулптор Бернини за вечни времена с четири реда колони във формата на елипса, за да наподобява прегръдка – "прегръдката на църквата". Още: Бивш посланик на България във Ватикана обясни за избора на нов папа

ПОСЛЕДНО СБОГОМ: КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПОГРЕБЕНИЕТО НА ПАПА ФРАНЦИСК

Погребението на главата на римокатолическата църква – папа Франциск ще се състои днес 26 април. Роденият в Аржентина Хорхе Марио Берголио бе 266-ият папа - от 13 март 2013 г. до смъртта си на 21 април 2025 г. Официалната причина за смъртта му е инсулт и последвала сърдечна недостатъчност, пише bTV. Смъртта на първия аржентинец, оглавил Римокатолическата църква, постави началото на поредица от ритуали, някои от които датират отпреди повече от 2000 години и са били използвани за погребението на повече от 250 папи.Те са събрани в том от повече от 400 страници, наречен „Ordo exsequiarum Romani pontificis “, който включва литургията, музиката и молитвите, използвани за папските погребения през вековете. Още: Ватиканът показа как ще изглежда гробът на папа Франциск (СНИМКА)

КАРТИТЕ НА МАСАТА: ПЛАНОВЕТЕ НА ТРЪМП СРЕЩУ ТЕЗИ НА УКРАЙНА И ЕВРОПА, РУСИЯ ДЕБНЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

На 25 април наводнението от идеи, предложения и планове за бъдещето на Украйна и най-вече за мир там заля всички големи западни медии. Всичко това на фона на официални изявления – американският президент Доналд Тръмп постоянно говори за Украйна независимо с кого се среща и на какво събитие – а специалният му пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф е чест гост на руския диктатор Владимир Путин (4 срещи за 3 месеца). На този фон обаче диалогът на Тръмп и администрацията му с Украйна и Европа е доста обтегнат – защото президентът на САЩ търси мир като притиска Украйна т.е. нападната страна.

ТРЪМП ВОДИ ШЕСТ ВОЙНИ. И ГИ ГУБИ ВСИЧКИТЕ

При второто си избиране за президент на САЩ Доналд Тръмп се самопровъзгласи за "световен миротворец". Само три месеца по-късно обаче, неговото президентство е буквално погълнато от различни конфликти. Следващите месеци ще бъдат истински кризисен период за Тръмп – и през тях ще се оформи неговото политическо наследство. Тръмп ще трябва да лавира между три бушуващи войни, една студена война, една потенциална и една търговска война.

ЗЕЛЕНСКИ: СРЕЩАТА НИ С ТРЪМП МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ ИСТОРИЧЕСКА

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че днешната му среща във Ватикана с американския му колега Доналд Тръмп може да се окаже историческа, ако бъде постигнат обсъжданият от тях мирен край на войната между Украйна и Русия, предаде Ройтерс. "Добра среща. На четири очи успяхме да обсъдим много неща. Надяваме се на резултат от всички неща, за които се говореше", написа Зеленски в публикация в "Телеграм".

“Good meeting,” Zelensky said about talks with Trump.



“We discussed a lot one-on-one. We hope for results: protection of our people, full and unconditional ceasefire, lasting peace to prevent new wars. A symbolic meeting with the potential to become historic,” he wrote. pic.twitter.com/oYXUKQB6Ro