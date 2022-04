От тук до там, бързо и екологично - как всъщност да се придвижваме в града?

Според редица любознателни фактолози и фрийленс хроникьори, колелото е може би едно от най-големите и значими за човечеството изобретения в богатата ни откъм събития история. Затова, преди да продължим с нашия информационен и разнообразен на идеи материал, изпращаме най-почетните си поздравления към човека или пък може би към хората, които са впрегнали на пълни обороти гениалните си мозъчни клетки, за да ни дарят с това наистина велико за обществения комфорт откритие. Както и в миналото, така и днес, колелото присъства в почти всеки един транспортен и изцяло отдаден на движението продукт - файтони, талиги, влакове, велосипеди, автомобили… няма как да изброим всички онези иновации, които са станали реалност благодарение на практичността и удобството от използването на перфектния кръгъл елемент.

Но днес по скоро ще си поговорим за може би едно от най-практичните в днешно време двуколесно превозно средство, за придвижване от точка А до точка Б, В, Г и така нататък в големите и често труднодостъпни градове - електрическият скутер! Знаем, че сред вас има наши читатели, които често използват този тип транспорт, и такива, които твърдо го отричат. Но нека заедно да разгледаме причините, заради които си заслужава да използваме точно това транспортно средство.

Първо нека да започнем с най-интересното, което може да ни предложи скутерът спрямо другите алтернативи за придвижване, а именно неговият размер. Със своите впечатлителни компактни габарити той умело може ни достави същите възможности за транспорт, както би го направил и велосипедът, например. Но велосипедът можем ли да си го сгънем на две и да си го носим лесно с нас? Сега велофилите ще ни споделят, че не сме прави, защото вече съществуват подобни велосипеди и това е така, но да не се фокусираме върху дребните детайли. За нас електрическите скутери са малки, интересни и функционални, и тук мнозина ще се съгласят с нас. Същото важи и за велосипедите, ролерите, скейтбордите и т.н., но независимо как ще изберем да се придвижваме, важното е да сме свежи, готини и да познаваме добре правилата за движения по пътищата - че иначе започват едни клаксони от шофьорите и едни хвърчащи в пространството негативни мисли. Също изключително важно е да сме изрядни и да носим задължително каска на главата и светлоотразително облекло.

Сега с мобилното приложение Lidl Plus и неговия нов партньор в секция “Партньори”- скутерите Hobo, можем да използваме страхотни отстъпки за първоначален наем на електрически скутер в столицата. В периода 31.03 - 30.04, Lidl Plus ни дава 60% отстъпка от такса отключване както и 10 лв. безплатен кредит при използване на електрически скутер от Hobo. Единственото, което трябва да направим, за да се възползваме от това намаление, е да въведем своя код за отстъпки в мобилното приложение на Hobo, който можем да открием отново в секцията “Партньори” на Lidl Plus. Така ще можем бързо, лесно и с мисъл за природата да се придвижваме по различни локации из града, като същевременно можем да спестим и от месечните си разходи за транспорт.

Това несъмнено е още едно значимо предимство, с което електрическият скутер излиза напред при избора на практично средство за градски транспорт. Освен със своята екологична идея, той ни дава възможност и да оптимизираме разходите си за придвижване, като лесно и достъпно можем да извършваме ежедневните си ангажименти - транспорт от вкъщи до офиса, от офиса до вкъщи или направо от офиса към така чаканата от мнозина петъчна вечер. Електрическият скутер ни дава транспорт, който не познава мъчителните задръствания. От полза ще е да разполагаме с мобилното приложение на Lidl - Lidl Plus, където можем да открием редица отстъпки не само за наем на електрически скутери, но и такива, които могат да паснат повече от идеално в ежедневието ни.