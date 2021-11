Подари си филмов маратон с А1 Видеотека

Студеното и мрачно време през ноември не бива да ни спира да се забавляваме. Филмовият маратон у дома винаги е добро решение за прекарване на времето, а абонатите на Xplore TV имат още една отлична причина да планират кино забавления вкъщи. До 29 ноември 40 хитови филми ще бъдат на специални промоционални цени - с намаление от 50% в А1 Видеотека

В специално подбраната колекция от филми има голямо разнообразие на различни жанрове, подходящи за всеки вкус и настроение. Сред тях са интригуващи заглавия като втората част на култовия филм на Дани Бойл „Т2 Трейнспотинг“. Сюжетът се развива около повторната и емоционална среща на главните герои цели 20 години по-късно. Многократно награждаваната британска продукция е с участието и на българската актриса Анжела Недялкова в ролята на Вероника. След участието й в „Т2 Трейнспотинг“ младата актриса е считана за една от доказаните на международно ниво български кино таланти.

Друго добро предложение за феновете на eкшън комедиите е „Война на всички“, в която играе звездата от „Дивергенти“ Тео Джеймс. В богатата селекция се намират и филми за любителите на документалните и образователни продукции като „Аполо 11“, „Да натопиш Джон Делоран“ и „Аз съм Дюран“. За почитателите на романтичните сюжети подходящи заглавия в промоционалния списък са „Усещане за край“ и „Любовниците“.

Невероятно талантливата носителка на Оскар Мерил Стрийп, незабравимият Пиърс Броснан, обичаният от всички Колин Фърт и чаровната Аманда Сайфред могат да се погрижат семейната кино вечер да бъде изпълнена със смях и любима музика чрез продукцията „Mamma Mia: Here We Go Again!“.

Филмите могат да бъдат наети директно от А1 Видеотека за период от 48 часа, през който потребителите могат да ги гледат многократно. Достатъчно е само да изберете заглавие и PIN код, а сумата се прибавя към месечната фактура. А1 Видеотека разполага с над 20 000 заглавия на първокачествени филми и сериали с кристална картина и звук, както и професионален дублаж или субтитри на български език.