Протестиращите пчелари: Искаме европейски помощи (СНИМКИ)

"Търсим правата си като европейски граждани, като европейски земеделски производители на пчелни продукти, затова искаме европейското подпомагане, което ни се полага. Преди 3 години на държавата ни бяха отпуснати 30 млн. лева за "де минимис" - това е за лоши метеорологични условия и пазарни цени. В момента си търсим тези пари, които ни се полагат", заяви пред журналисти председателят на националното сдружение "Български свободни пчелари" Ясен Янев.

По думите му дотук от държавата са получили 23 лева и то на вноски по 10, по 5, по 2 лева. "С тези пари не можем да си покрием елементарните разноски, камо ли да оцелеем", посочи Янев, подчертавайки, че никой от тях не търси лична изгода, а отстояват интересите на пчеларите.

Пчеларите настояват още да бъдат определени държавни лаборатории, които да извършват изследвания дали при пръскането на посевите са използвани забранени пестициди. Янев уточни, че в момента такива проби се извършват само в частни лаборатории, а пчеларите сами трябва да плащат за услугата, чиято цена варира от 450 до 520 лева.

По думите на Янев положението в сектора е ужасно, а ги чака тежка зима с голяма смъртност и напролет отново възстановяване на семейства.

Председателят на националното сдружение "Български свободни пчелари" информира, че над половин милион българи работят в земеделието в чужбина. Той цитира данни, според които в Унгария и Румъния минималното подпомагане, което получават техни колеги, е 50 евро, а има места, където е и 200 евро.

"Българското общество и земеделското министерство явно не знаят какви функции изпълнява сектор пчеларство, защото ако много държави отделят много пари за него, то е защото пчелата е изключително полезна за биоразнообразието и за екоравновесието", коментира Янев.

Според него пчеларските организации в България са много по списък, но реално са максимум 12. По думите му това се дължи на липсата на закон за браншовите организации.

На протеста имаше лозунги с надписи "Министерство на земеделието – враг на българските пчелари", "Bee killers! You are the killers of the future!".

След кратка демонстрация на служебния вход на аграрното министерство пчеларите бяха приети за среща с министъра.

