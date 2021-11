След дълга сага: Ще има машини за спасяване на хора, всяка по половин милион лева

Машини за спасяване на пътници през зимата в четири области купува Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Общата стойност на договора е 2 221 788 лв. с ДДС, което прави цена от 555 447 лв. за всяка машина.

Машините са предназначени за дирекциите на пожарната в Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково. Средствата за тях са осигурени по трансграничната програма Interreg V-A Гърция-България и проект FloodGuard "Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район".

Договорът със самоковската фирма "ЕВц Груп" ЕООД е сключен в петък, на 26-ти ноември тази година. Дружеството е собственост на Иван Богев чрез „ЕВц Холдинг“ АД.

Според техническото предложение на фирмата, машините ще бъдат с марка “PRINOTH HUSKY“, модел „NEW HUSKY“ (канадско производство), които са с две места в кабината и още 8 в салона за пътници, с предно гребло, преден и заден буксир, с две носилки. Ще могат да работят 14 часа без прекъсване при 24 км в час. Стъклата им ще са с възможност за изглед във всички посоки.

(Обстановката в пътническия салон)

Характеристиките на вътрешното оборудване включват гъвкава осветителна система, WiFi гореща точка, високоговорители за радиото, 12-волтови контакти и отделен нагревател. Шофьорът ще може директно да комуникира с пътническата кабина по всяко време.

Тази поръчка е обявена през август 2019 г. Състои се от две обособени позиции. Първата е за доставка на командно-щабни автомобили, втората – за доставка на високо проходими верижни машини за спасяване на хора. Първата отдавна е изпълнена и отчетена – още през август миналата година. Неин изпълнител е фирмата „Вестауто – М“ ЕООД – Бургас, за 135 900 лв. с ДДС

За току-що финализираната обаче има дълга съдебна сага

Тя е обжалвана в различни етапи на възлагането ѝ, стигайки три пъти до Комисията за защита на конкуренцията и два пъти до Върховния административен съд (ВАС).

Най-интересната част обаче е свързана с второто обжалване от фирмата "Индустриал Сервиз Инженеринг", която е била отстранена. Основанията за това са две - опитал е да повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с възлагането, чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация и не е изпълнил условие, посочено в обявлението за обществена поръчка - несъответствие на техническото му предложение с изискване на техническата спецификация.

Какво по-точно се е случило?

Комисията по избор на изпълнител установила в хода на работата си, че "Индустриал Сервиз Инженеринг" предлага да достави 4 високо-проходими верижни машини марка "Extreme Ways", модел "GO XTRM36", с производител: "Yali Machinery Yiwu" Co., Ltd" (Китай).

Представил на английски и български оторизационно писмо от 30.09.2019 г., декларация за произход на предлаганата стока и "продуктов каталог" с пет снимки на предлаганите машини и три - на прикаченото оборудване към него.

Във всички документи обаче в комисията открили разлика в модела на предлаганите машини. Според техническото предложение машините са модел "GO XTRM36", а според представените документи е "GO XTR36" (липсвала буквата М). Не на това основание обаче кандидатът е отхвърлен.

При извършена проверка на данните и след като поискала разяснение за тях комисията не могла да установи посочената фирма да произвежда заявените машини. При справка в интернет търсачката Google не могли да открият сайт на въпросния производител, нито данни за високо-проходима верижна машина с посочените марка и модел. Отделно от това, три от петте снимки били напълно идентични със снимки на високопроходими верижни машини на друг производител - "Снегоболотоход ГАЗ-3409 "Бобр" на руски производител.

Комисията направила доста усилия да открие производителя. Изискала информация чрез Министерство на икономиката, дирекция "Външноикономическа политика", откъдето установили, че в публичния търговски регистър на Китай и в търговския регистър на Хонконг не е намерена китайска компания, регистрирана под името "Yali Machinery' Yiwu" Co., Ltd" или под името, изписано с китайски традиционни йероглифи.

В документите, представени към техническото предложение на "Индустриал Сервиз Инженеринг", името на производителя на машините било изписано с китайски традиционни йероглифи. А от писмото на дирекция "Външноикономическа политика" към икономическото ведомство съобщили, че китайски традиционни йероглифи не се използват в континентален Китай повече от 60 години. "В континентален Китай китайска фирма не би могла да се регистрира с така изписано име", посочили от там.

Опитите на Службите по търговско-икономическите въпроси към българското посолство в Пекин и към Генералното консулство на Република България в Шанхай да открият в интернет информация на китайски език за компанията и продуктите ѝ, също останали без резултат.

Заради всичко това ВАС решава в края на миналата година, че правилно дружеството е отстранено от участие в процедурата.

Следва нова серия неуредици

На 12-ти април т. г. шефът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението – главен комисар Николай Николов, прекратява напълно процедурата в частта X за тази обособена позиция. Мотивът е, че договорът трябвало да бъде изпълнен най-късно до 31.12.2020 г. Отделно от това, срокът за изпълнение на конкретната заявка е до 180 дни, считано от датата на подаване на заявка от възложителя. А между 21-ви декември, когато е постановено решението на ВАС, и 31-ви декември (за краен срок по договора), няма период от 180 дни, необходим за изпълнение на заявката.

Тогава вече спечелилият участник обжалва в КЗК решението за прекратяване

На 24-ти юни т.г. .Антимонополната комисия се произнася в полза на дружеството, спечелило поръчката и връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от последното законосъобразно действие - т. е. на етап сключване на договор с избрания изпълнител „ЕВц Груп“. ГД „ПБЗН“ е глобена с 1700 лева.

В сайта на ВАС не се открива продължение на сагата във ВАС с подадена жалба срещу последното решение на КЗК по казуса с машините за спасяване на хора. Явно обаче им е отнело близо половин година комуникация с управляващия орган на трансграничната програма, за да получат разрешение след срока да подпишат въпросния договор, без да загубят финансирането.