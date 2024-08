Странни НЛО светлини изплашиха софиянци и гостите на Созопол (ВИДЕО)

Дроновете, забелязани в небето над София, както и в Созопол, наподобиха на НЛО преди малко.

Оказа се, че столичани присъстват на дрон шоу. Десетки летящи дронове осветиха небето над центъра в София. Вероятно заради червените светлини някои от минувачите се озадачиха силно и се запитаха дали това е шега или се случва нещо сериозно. След бързо прегрупиране, дроновете изписаха ДЕСЕТ ГОДИНИ ЕХЕ, EPISODE X, 20.12 и 21.12 в небето. Потърсихме в Google изречението, но информация засега няма.

Случката се е повторила и на морето, на плаж Каваци в Созопол, и то точно над EXE BEACH. Локацията не е случайна, защото, както потвърдиха наши източници, именно организаторите на EXE стоят зад всичко това.

Дрон шоуто, оказва се, разкрива следващия проект на ЕХЕ. Както гласят текстовете в небето, събитието ще бъде в популярната линия EPISODE. ЕХЕ става на 10 години и това вещае подобаващо отпразнуване с EPISODE X.

И тъй като EPISODE е името на поредица събития на различни локации, вероятно предстои ново голямо парти, но локация и неговите гости предстои да бъдат обявени. Единственото сигурно дотук е, че това ще бъде най-мащабният EPISODE досега, и че ще бъде с две дати - на 20ти и 21ви декември. Очакването е продукцията да бъде на световно ниво.