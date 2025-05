Интуицията му го спасява: Британец с разказ как избегнал атаката в Ливърпул (ВИДЕО)

17:00 часа в Ливърпул. Британецът Леон и приятелите му се отправят към големия парад в чест на титлата на английския футболен отбор във Висшата лига. Улиците са изпълнени с радост, червени знамена и хиляди футболни запалянковци. Няколко минути по-късно обаче Леон получава странно вътрешно усещане. „Никога не съм имал толкова силно предчувствие досега. Интуицията ми казваше, че трябва да си тръгна, че нещо щеше да се случи. По някаква причина просто знаех, че не трябва да съм на това място. Обърнах се към приятелите ми и им казах „Вижте, мисля, че не трябва да сме тук , мисля, че трябва да си ходим. Усещам, че нещо ще се случи“, разказва Леон пред bTV. Още: Ливърпул излезе с официална позиция след ужасяващия инцидент по време на шампионския парад

И заснема и видео, на което разказва за предчувствието си, докато с приятелите му напускат фестивала и се прибират по домовете си. Качва го в социалната мрежа ТикТок, където събира близо половин милион гледания.

