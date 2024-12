Тежък удар за Русия: Владимир Чуков прогнозира, че страната ще бъде изтласкана от Сирия

Според мен руски военни бази няма да има повече в Сирия и Русия ще бъде изтласкана оттам. Това каза преподавателят проф. Владимир Чуков в предаването „Денят започва с Георги Любенов".

Той напомни, че лидерът на джихадистите Абу Мохамед Ал Джолани, който е на власт, е син на бивш заместник на Башар Асад. Самият Башар Асад най-вероятно ще създаде правителство в изгнание. „Най-вероятно Сирия ще тръгне по посока на Ирак – ще има различни партии и ще има избори", каза още Чуков.

Според американския анализатор Майк Доран, Турция, водена от Реджеп Ердоган, предлага надежда за прекратяване на войната в Сирия. Анкара е готова да организира завръщането на бежанци, както и да отслаби Иран, Русия и "Хизбула" (предвид действията на Сирийската национална армия, която е ударна сила в рамките на бунтовниците).

Стратегическите печалби за Запада включват:

