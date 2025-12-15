Временни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти

През нощта във вторник са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, а в сряда срещу четвъртък - на маршрутни карти, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Във връзка с предстоящото въвеждане на еврото като официална валута в България от 22:00 часа на 16 декември (вторник) до 1:00 часа на 17 декември (сряда) ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси, като при изпълнението им са възможни затруднения при купуването на електронни винетки и маршрутни карти.

От 22:00 часа на 17 декември до 2:00 часа на 18 декември (четвъртък) са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти.

В тази връзка Национално тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване да купят предварително необходимата им електронна винетка или маршрутна карта.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.