Чистка в македонската опозиция: В основата е Мицкоски

Изпълнителният съвет на опозиционната в Република Северна Македония СДСМ е взела решение и е започнала процедура за изключване от членство в партията на Петре Шилегов, предаде Скопје1.мк. Става въпрос за бившия кмет на Скопие и депутат от СДСМ. Причината е, че от партията на Венко Филипче подозират Шилегов в работа за партията на македонския премиер Християн Мицкоски - ВМРО-ДПМНЕ, чиято цел според тях е да унищожи опозицията в Северна Македония.

„Шилегов е изнудван и работи за ВМРО. Разкрихме цялата бизнес схема на Християн Мицкоски в енергетиката, от Адамович до „Руднап“. Сега всички разбират защо толкова много искат да унищожат СДСМ. ВМРО падна толкова много, че единственият им оставащ вариант е да се опитат да унищожат СДСМ отвътре. Сега всички разбират, че това е платформа за унищожаване на СДСМ“, казват от СДСМ.

Очаква се коментарът на Шилегов

След като СДСМ обяви тази вечер, че Изпълнителният съвет на партията е решил да започне процедура по изключване на Петре Шилегов, той чу за това в предаване на живо снощи.

Шилегов заяви, че от уважение към годишнината от трагедията в Кочани, няма да прави никакви политически изявления.

„Ще направя коментара утре, от уважение към хората, които загубиха живота си днес. Не мисля, че сега е моментът да се политизира и имам какво да кажа за психотропните вещества на определени хора и парите, които са спечелили толкова лесно през изминалия период", каза Шилегов снощи.