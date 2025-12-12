Важно за шофьорите: Ограничения за купуване на винетки между 22 и 31 декември

От 22 до 31 декември няма да може да се купуват винетки чрез банков превод през интернет страницата на Национално тол управление и мобилното приложение. Това се налага във връзка с подготовката на платежните системи за преминаване към евро, съобщават на сайта си от тол управлението.

През този период винетки ще могат да се купуват по всички останали начини - с банкова карта през сайт и мобилното приложение, на гише с плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване - с карта.

Винетки може да бъдат закупувани и от партньорската мрежа на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

От 21:00 часа на 31 декември до 2:00 часа на 1 януари всички канали за продажба на винетки ще бъдат временно недостъпни. В този период няма да бъдат възможни никакви плащания, включително в брой.

От тол управлението съобщават още, че маршрутните карти за камионите, купени през тази година, могат да бъдат с дата на пътуване най-късно до 31 декември 2025 г.