Спорт:

Важно за шофьорите: Ограничения за купуване на винетки между 22 и 31 декември

12 декември 2025, 13:29 часа 291 прочитания 0 коментара
Важно за шофьорите: Ограничения за купуване на винетки между 22 и 31 декември

От 22 до 31 декември няма да може да се купуват винетки чрез банков превод през интернет страницата на Национално тол управление и мобилното приложение. Това се налага във връзка с подготовката на платежните системи за преминаване към евро, съобщават на сайта си от тол управлението.

ОЩЕ: Обявиха цените на винетките в евро

През този период винетки ще могат да се купуват по всички останали начини - с банкова карта през сайт и мобилното приложение, на гише с плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване - с карта.

Винетки може да бъдат закупувани и от партньорската мрежа на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

От 21:00 часа на 31 декември до 2:00 часа на 1 януари всички канали за продажба на винетки ще бъдат временно недостъпни. В този период няма да бъдат възможни никакви плащания, включително в брой.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Еднодневната винетка: Тол управлението обясни откога се въвежда и колко ще струва

От тол управлението съобщават още, че маршрутните карти за камионите, купени през тази година, могат да бъдат с дата на пътуване най-късно до 31 декември 2025 г. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
винетка винетки въвеждане на еврото
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес