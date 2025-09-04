Започнаха ремонт на пътя, на който загина 12-годишната Сияна

Започна ремонтът на първокласния път Бяла - Ботевград в участъка, където на 31 март тази година Сияна Попова загина при тежка катастрофа, причинена от обърнал се ТИР. Смъртта на 12-годишното момиче отключи масови протести, а управляващите реагираха с приемане на план за обезопасяване на пътни участъци. Първоначално те бяха 36 на брой, а мерките по тях бяха изпълнени до средата на август. След това бяха набелязани още 500 пътни отсечки.

Какво се цели с ремонта на пътя Бяла - Ботевград?

Ремонтът на пътя Бяла - Ботевград ще обхване 6 км от границата с област Ловеч до местността Хумата, преди село Телиш. В рамките на проекта ще бъдат премахнати 10 см от стария асфалт. На тяхно място ще се положат нови пластове.

Целта е да се постигне по-добро сцепление и по-голяма устойчивост на натоварения участък, аргументират се от областното пътно управление, в което имаше оставки след катастрофата.

Движението на автомобили ще е с временна организация и ще се извършва в едната лента. Днес, 4 септември, преминаването през пътния участък ще е спряно до 17:00 часа. Обходният маршрут е през селата Ракита и Радомирци.

Бащата на Сияна Николай Попов коментира, че освен ремонт на пътя е необходимо да бъде ограничена и скоростта на движение.

