Адвокат Мария Шаркова: Подлагащите се на естетични процедури трябва да са добре информирани за рисковете

Прокуратурата разследва случай на починала млада жена след естетична процедура, извършена от лекар от Дупница. По информация на близките на починалата, тя посетила хирурга, който поставил хиалурон в гърдите ѝ. Няколко дни по-късно състоянието ѝ се влошило и тя е потърсила лекарска помощ, но впоследствие е починала. Темата коментира адвокат Мария Шаркова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Вече е извършена проверка от полицията в кабинета на лекаря в Дупница, като към момента медикът отказва коментар по случая. От Изпълнителна агенция „Медицински надзор” обявиха за NOVA, че от днес следобед започват контролно производство за изясняване на обстоятелствата.

Тя посочи, че в практиката се сблъсква с подобни случаи, довели до тежки увреждания, като някои от тях са необратими. Шаркова каза, че все повече млади хора търсят „бърза и лесна красота, без да си дават сметка за възможните рискове”. И допълни, че на такива клиенти често се обяснява, че няма никакви опасности, дават се гаранции за външния вид, твърди се, че няма период на възстановяване и не се издават никакви препоръки след процедурата. Към момента не е известно дали смъртта на младата жена е свързвана с естетичната процедура - това все още е предмет на разследване, допълни юристът.

Шаркова обясни още, че документите за информирано съгласие, които подписват клиентите при такива процедури, често са лаконични и твърде общи. Адвокатът беше категоричен, че човекът, който иска да се подложи на естетична процедура, трябва да се информира за нея изключително детайлно. Шаркова обясни още, че контролните органи реагират предимно, едва след като някой пострада. Според юриста е недопустимо медицински процедури да се правят в козметични кабинети или обекти, които не са лечебни заведения.