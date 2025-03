Зеленски благодари на България, почваме нов проект за оръжие за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски изказа благодарност "за непоколебимата подкрепа на България за Украйна". Той го стори с изрична публикация в официалния си профил в социалната мрежа "Х", наред с благодарности и към други европейски държави и лидери. В случая с България благодарността е адресирана до премиера Росен Желязков: "Дълбоко ценим солидарността на българския народ".

"Обсъдихме начини за постигане на справедлив и траен мир за Украйна. Ключов компонент за това са ефективните гаранции за сигурност, които ще работят само ако се споделят и поддържат от всички наши партньори", пояснява Зеленски.

I had a meaningful conversation with Bulgarian Prime Minister Rosen Zhelyazkov and expressed gratitude for Bulgaria’s unwavering support for Ukraine. We deeply appreciate the solidarity of the Bulgarian people.



We discussed ways to achieve a just and lasting peace for Ukraine. A…