Украйна показа дрон-камикадзе, способен дни наред да дебне в засада (ВИДЕО)

Арсеналът от безпилотни машини на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължава да става все по-голям. Новото попълнение е надводен дрон-камикадзе, който е преминава тестове, за да се включи във войната, стартирана от Путинова Русия. Безпилотната машина, предвидена предимно за речни операции (но може да се ползва и в морето) се казва Black Widow 2.

Тези дронове са дълги 1 метър, тежат 8 килограма и могат да развиват скорост до 40 км/ч, с оперативен обхват от 10 километра. Безпилотните апарати носят полезен товар от 3 килограма, достатъчен за унищожаване на малки лодки и плавателни съдове. Захранвани от вградена батерия, дроновете могат да работят няколко часа, когато става въпрос за активни действия, или да останат в режим на готовност няколко дни, докато изчакват в засада.

