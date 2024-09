Бирфестът в Стара Загора наближава, вижте кои изпътели ще вземат участие

Утре, 4 септември 2024 г., от 19 ч. фестивалната поляна в парк „Загорка“ ще посрещне всички любители на студено пиво, вкусни мезета и страхотна музика. За девети път в Стара Загора ще се проведе Beerфестът и ще продължи с богата музикална програма до 8 септември. Грандиозното събитие се провежда от 2015 г. и с годините постепенно се превръща във важна част от културния календар на Община Стара Загора. Негови организатори още от старта му са Община Стара Загора и пивоварна „Загорка“, а основен партньор е „АЯКС“.

Първи ще покорят сцената утре Дара Екимова, Криско, DARA, К.lina. Уникална атмосфера и добро настроение очакват всички посетители през петте фестивални дни.

По време на събитието, като част от инициативата на пивоварна „Загорка“ за отговорна консумация – When You Drive Never Drink („Карай трезво! Когато шофираш, никога не пий“), отново има осигурен безплатен автобус до и от Beerфеста, в часовете от 20.30 до 23.30 часа, в периода на провеждане на фестивала.

Повече подробности за програмата и любопитна информация за Beerфеста са публикувани на страницата на фестивала във Facebook: https://www.facebook.com/thebeerfest

