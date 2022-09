Музикално пътешествие озари третата вечер на "Beerфестът" в Стара Загора

Празнично настроение и много усмивки изпълниха поляната на парк “Загорка” и през третата вечер от "Beerфестът" в Стара Загора. С много заряд сцената завладяха старозагорците от Overground Brass Band и една от най-популярните групи в България – Мери Бойс Бенд, която отпразнува и 25 години на сцена, правейки всички присъстващи част от своя празник. Последва ги младата звезда – Риа, която заедно с изпълнителката на вечните български хитове – Тони Димитрова, изпълниха съвместната си песен „Остани“ за първи път на живо.

Музикалното пътешествие продължава и през четвъртата вечер на бирения фестивал, когато от сцената ще звучи най-доброто от рокендрол стила. Първи, точно в 18:30 часа, ще развеят коси и опънат струни момичетата от Second to None като докажат, че и представителите на нежния пол имат достойно място в жанра. Старозагорците от RockStage са следващите, които ще разтърсят публиката, като изпълнят някои от най-любимите на всички фенове рок парчета от миналото и днес. Малко след тях, сърцето на всички присъстващи ще покорят легендите от D2, с които забавлението е гарантирано. Емоционален финал на вечерта ще поставят SEVI&Johnny Gioeli, които ще представят премиерно своя съвместен и най-нов проект – "Drowning".

През всички дни от тазгодишното издание на Beerфестът, присъстващите могат да се насладят и на специално организираните от пивоварна "Загорка" активности, които да им донесат допълнително забавление и много награди. Футуристичната фото инсталация под формата на тунел от LED светлини, дава възможност на всички ентусиасти да спечелят свежи награди, като си направят снимка и я отбележат с хаштаг в социалните мрежи.

Удобство за всички гости по време на фестивала остава безплатната автобусна линия в подкрепа на кампанията „Когато шофираш, никога не пий“. Всяка вечер, след края на концерта, присъстващите могат да се възползват от осигурен транспорт до своя дом, като линията покрива почти цялата територия на града.