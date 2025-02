Стара Загора с впечатляващ възход в престижна класация на европейските градове

През 2025 г. Стара Загора продължава възходящата си тенденция, затвърждавайки се като един от най-привлекателните градове за инвестиции в Европа. Градът бележи значителен напредък в няколко ключови категории, което е ясно доказателство за ефективната стратегия на Invest Stara Zagora и целенасочените усилия за изграждане на устойчива и конкурентна икономическа среда. Изкачване с една позиция – от 5-то на 4-то място в категорията „Малки градове с ясни стратегии за привличане на инвестиции“. Впечатляващото в тази класация е, че Стара Загора е единственият град от България, който присъства в нея. Дори и в категорията на по-големите градове няма друг български град, което подчертава успехите на региона.

Огромно признание за общината

Това признание е резултат от активната работа на Invest Stara Zagora, която през последните години не само промотира града и региона, но и разработи цялостна визия и концепция за развитието му. Стара Загора е първенец сред българските общини по брой привлечени инвестиции, което показва, че систематичните усилия на екипа на Община Стара Загора в частност отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ и Индустриална Зона „Загоре“ за подобряване на икономическата среда, модернизацията на инфраструктурата и активната подкрепа за бизнеса водят до устойчиви успехи. Стара Загора се развива динамично и привлича все повече компании, които намират тук благоприятна среда за растеж

Задържане в челните позиции по „Ефективност на разходите“, което затвърждава региона като една от най-конкурентните инвестиционни дестинации в Европа.

Разликата през 2025 г. е, че Стара Загора изпреварва всички останали класирани български региони в тази категория, което показва, че тук се предлага едни от най-добрите условия за бизнес.

Голям скок в категорията „FDI Strategy“ за малки региони– от 10-то на 3-то място. Стара Загора задминава няколко индустриални центъра в Централна и Източна Европа, което е категорично доказателство за ефективността на стратегиите, приложени от града и областта за привличане на чуждестранни инвестиции.

Какво стои зад този успех?

Стабилна стратегия за развитие – изграждане на конкурентна бизнес среда и насърчаване на инвестициите.

Присъствие на международната сцена – активни контакти с инвеститори, бизнес форуми и стратегически партньорства.

Доказано икономическо развитие – реални резултати от усилията за привличане на инвестиции и подкрепа на бизнеса. С всеки изминал година Стара Загора засилва позициите си на инвестиционната карта на Европа. Постигнатите успехи в класацията на fDi Intelligence за 2025 г. са доказателство, че градът и регионът предоставят реални възможности за бизнес растеж, иновации и икономическо развитие.

Следващата цел? Още по-силно представяне в класацията за 2026 г.!

Стратегията зад успеха

През последните 1,5 години Община Стара Загора работи усилено и целенасочено по проект за разработване на цялостна концепция за привличане на инвестиции в цялата област. Този стратегически подход доведе до повишаване на интереса към региона и подобряване на неговата инвестиционна атрактивност.

Основните инициативи в рамките на проекта включват:

Изготвен анализ на развитието на инвестициите и секторната специализация, който дава ясна представа за ключовите предимства и перспективните индустрии в региона.

Пряк контакт с представители на fDi Intelligence, за да се представи по най-добрия начин потенциалът на региона и да се засили неговата международна разпознаваемост.

Активна работа с всички заинтересовани страни – общините от областта, бизнеса, университетите и партньорски организации като АРИР (Агенция за регионално икономическо развитие), с които се развиват стратегически инициативи за инвестиционен растеж.

Интензивно сътрудничество с всички общини в областта, като основната идея е да се споделят опит, знания и добри практики, за да се създаде обща визия за икономическо развитие и да се работи в синхрон за привличане на нови инвестиции.

Организиране на специализирани събития за инвеститори, сред които „Invest Stara Zagora: Why is the time now?“, което привлече водещи експерти от индустрията и утвърди Стара Загора като ключов инвестиционен център.

Този проактивен подход гарантира, че община Стара Загора и областта работят в синергия, създавайки по-благоприятна бизнес среда и устойчив инвестиционен климат, които допринасят за дългосрочния икономически растеж на региона.