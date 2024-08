Анди Мъри се сбогува с тениса: И без това никога не съм харесвал този спорт

Великата кариера на легендарния Анди Мъри приключи в четвъртък на корт "Сюзън Ленглен", когато Мъри и Дан Евънс бяха победени от америкаското дуо Тейлър Фриц и Томи Пол в надпреварата на двойки на Олимпийските игри в Париж. 37-годишният тенисист ще бъде запомнен с кариера, изпълнена с исторически постижения, които постигна срещу някои от най-добрите играчи в историята на тениса.

Малко след поражението Мъри се включи в социалните мрежи, за да омаловажи закачливо спорта, от който си тръгва. "Така или иначе никога не съм харесвал тениса", написа Мъри в публикация в X. Това не беше единствената стъпка, която Мъри предприе. Той също така промени биографията на профила си от "Играя тенис" на "Играх тенис".

Never even liked tennis anyway.