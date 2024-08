Преди 1/2-финала на Игрите в Парж: Джокович на нокти заради оперираното си коляно

Световният №2 в тениса Новак Джокович е силно притеснен заради оперираното си коляно. Това заяви самият той, след като се класира за 1/2-финалите на Олимпийските игри в Париж. Както е известно, сърбинът достигна до тази фаза на надпреварата, след като четвъртфиналите се наложи над Стефанос Циципас с 6:3 и 7:6 (3).

Новак Джокович получи контузия на коляното по време на Ролан Гарос като се наложи да се подложи на операция на менискуса. Интервенцията премина успешно и той се завърна на корта. По време на вчерашния му мач с Циципас обаче сърбинът почувства болка в оперираното коляно и дори му бе оказана медицинска помощ на корта.

Novak Djokovic said he will play no matter what:



“Even if the doctor says the knee is not ok, I’ll probably get on the court and give it a try. These are very rare chances to fight for a medal for my country, so I am going to do everything possible in the next 24 hours to put… pic.twitter.com/2PvTrz3fsG