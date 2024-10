"Битка между двама магьосници": Алкарас и Монфис сътвориха шоу в Шанхай (ВИДЕО)

Младата испанска звезда в тениса Карлос Алкарас постигна 12-а поредна победа, след като надигра френския ветеран Гаел Монфис с 6-4, 7-5 на 1/8-финалите на Мастърса в Шанхай. Двамата тенисисти са сред най-атрактивните играчи в АТП тура и го демонстрираха за пореден път на азиатските кортове.

Алкарас, който е поставен под номер 3 в схемата на турнира, се нолжи след близо час и половина. Испанецът проби в края на двата сета, за да се наложи над Монфис. А разиграванията на корта не разочароваха местните фенове, които видяха някои страхотни отигравания от двамата тенисисти.

ОЩЕ: "Алкарас и Синер играят по-добре от Федерер, Надал и Джокович"

Alcaraz and Monfils doing exactly what Alcaraz and Monfils do.



Playing dizzying tennis and bringing the entertainment at all times.



These two are everywhere.



Always a treat when they share the court.

pic.twitter.com/7Rf5e8Sw1D