Бивша номер 1 при жените и шампионка в Големия шлем безславно се отказа от тениса

Двукратната шампионка от Големия шлем и бивша световна номер 1 при жените - Симона Халеп, официално сложи край на професионалната си кариера в тениса. Румънската тенисистка изигра последния си мач на турнир в Клуж в родината си, където отстъпи с 1-6, 1-6 на италианката Лучия Брондзети. За изненада на мнозина след края на мача Халеп обяви пред феновете на трибуните, че това е последният двубой в кариерата ѝ.

"Тази вечер съм едновременно тъжна и щастлива. В момента усещам и двете неща, но знам, че взимам това решение със сърцето си. Там, където бях е трудно да се достигне и знам колко коства това и колко много означава. Затова реших да дойда именно тук в Клуж, за да играя пред вас и да кажа сбогом. Въпреки, че представянето ми днес не бе добро, то аз играх с душата си и съм щастлива, че дойдохте тук заради мен", каза 33-годишната Халеп.

