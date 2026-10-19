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Българска инвазия в ATP: Шест наши тенисисти с прогрес и нови лични рекорди

19 октомври 2026, 13:38 часа 1583 прочитания 0 коментара
Снимка: gettyimages
Българска инвазия в ATP: Шест наши тенисисти с прогрес и нови лични рекорди

Григор Димитров продължава да се изкачва в световната ранглиста на ATP. Най-добрият български тенисист добави четири позиции към класирането си и вече заема 123-ото място с актив от 472 точки. Следващата възможност за прогрес пред хасковлията е турнирът от категория ATP 500 във Виена, който започва през следващата седмица.

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Димитров не е единственият българин, който подобрява позицията си. Пьотр Нестеров направи скок от 19 места и вече е №279, а Димитър Кузманов се изкачи до 360-ата позиция. Нов личен рекорд постигна Иван Иванов. Младият българин напредна с 37 места и вече заема 457-ото място, което е най-доброто класиране в кариерата му. Янаки Милев също регистрира сериозно придвижване нагоре, след като спечели 84 позиции и достигна №535. Най-големият скок сред българските представители е дело на Джордж Лазаров. Той се изкачи със 167 места и вече заема 721-вата позиция в световната ранглиста.

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Иван Иванов

На върха в класацията промени няма. Яник Синер продължава да бъде лидер, следван от Александър Зверев и Карлос Алкарас. Сериозно разместване има при Алехандро Давидович Фокина. Испанецът се придвижи с 13 позиции до 13-ото място, след като спечели титлата на турнира от сериите „Мастърс“ в Шанхай. Така той изравни най-доброто класиране в кариерата си и вече разполага с 2880 точки. Давидович Фокина стигна до трофея след драматичен обрат във финала срещу сънародника си Рафаел Ходар.  

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Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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