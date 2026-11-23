Най-добрият български тенисист Григор Димитров отстъпва минимално в световната ранглиста при мъжете на ATP. 35-годишният хасковлия губи една позиция и вече е 136-и в класацията с актив от 422 точки. Втората ракета на България Пьотр Нестеров също се смъква с едно място до 284-ото със 196 точки. При дуетите Александър Донски също губи едно място и вече е 83-ти с актив от 1058 точки. А Иван Иванов записа рекордно класиране на 452-ро място със 101 точки.

Топ 3 се запазва непроменен

Водач в класацията продължава да бъде германецът Александър Зверев с 10350 точки, пред Яник Синер от Италия със 7950 пункта и Карлос Алкарас от Испания със 7600 точки. През уикенда Карлос Алкарас спечели финалния турнир на ATP в Торино за пръв път в кариерата си. Той надви настоящият №1 в ранглистата Зверев с 6:2, 7(9):6. Испанецът пропусна голяма част от сезона заради контузия в дясната китка. Само дни преди да получи травмата, именно той беше първенец в световната ранглиста.

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Иван Иванов бележи ново рекордно класиране

Хари Хелиоваара от Финландия и Хенри Патън от Великобритания запазват лидерската си позиция в световната ранглиста на двойки с по 8530 точки. А хубавата новина за България след обновяването на ранглистата е историческото класиране на младия ни талант Иван Иванов. Той стигна до 1/4-финалите до турнира на твърда настилка в Португалия, но отпадна от руснака Павел Лагутин, като загуби с 1:6, 6:2, 6:7(9). В световната ранглиста Иванов натрупа 101 точки и вече е под №452, което е и най-високото му класиране до този момент.

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