Световният номер 3 в тениса Карлос Алкарас показа забележителна форма и надигра водача в ранглистата Александър Зверев на Финалите на ATP в Торино. Испанецът постигна успех с 2:0 (6-2, 7-6 (7). Мачът продължи два часа и две минути. Това е първа победа на Алкарас на заключителния турнир за годината на ATP, като миналата година той отстъпи във финала пред италианеца Яник Синер, който в момента лекува контузия.

Алкарас победи световния №1 Зверев на финала в Торино

Алкарас започна много силно и агресивно във финала и направи пробив още в третия гейм, за да поведе с 2:1. Той не само затвърди пробива, но още веднъж спечели сервиса на германеца за 4:1. Зверев върна един пробив веднага, с което запази надежда в първия сет, но Алкарас отново го проби за 5:2, а след това затвори частта при своето подаване - 6:2. Във втория сет се получи дежа вю, като Карлос Алкарас отново направи пробив в третия гейм за 2:1. След това всеки започна да печели подаването си до 4:3 за испанеца, когато Зверев направи много силен гейм и върна пробива - 4:4, като по този начин вторият гейм започна от начало. Германецът два пъти успя да поведе във втората част, но испанецът все пак стигна до тайбрек.

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В решителната част Карлос Алкарас започна с мини пробив, а след това взе и двата си сервиса - 3:0. Товаа обаче не беше всичко, тъй като Александър Зверев направи шест поредни точки и стигна до три поредни сетбола, за да изравни резултата. Алкарас елиминира два сетбола на свой сервис, а след това при аут на Зверев се стигна до поредно равенство - 6:6. Испанецът на свой ред стигна до мачбол при 7:6, но избърза и прати топката в аут, като играта продължи. Той достигна до втори мачбол при 8:7 след успешна къса топка и този път успя да завърши мача с атака от бекхенд по правата. / БТА

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