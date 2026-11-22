Най-добрата българска тенисистка Елизара Янева отбеляза най-големия успех в кариерата си до този момент. Янева триумфира в турнира на ITF от категория W75 в словашкия град Търнава. Родната тенисистка надви британката Мика Стойсавлевич със 7:6(1), 6:3. Наградният фонд на турнира е 60 000 долара.

Пета професионална титла и рекордно изкачване в ранглистата за Елизара Янева

Първата част на сблъска им премина спокойно. Стойсавлевич първа взе аванс и при 5:4 сервираше за спечелването на сета. Българката обаче демонстрира страхотна форма, като реализира пробив в последния възможен миг и прати развръзката в тайбрек. В него Янева показа пълна доминация, отпусна само една точка на съперничката си и затвори частта след категоричното 7:1.

Още: Елизара Янева отпадна от US Open, но се прибира със солиден чек

По време на втория сет българката поведе с комфортното 5:2. Противничката ѝ опита да се върне в срещата и върна един брейк, но отговорът на първата ни ракета бе нов пробив още в следващия гейм, с който сложи окончателен край на двубоя. С тази победа Янева завоюва своя пети професионален трофей и заяви мястото си на световната сцена.

Най-яркият пример за огромния ѝ прогрес е изкачването в световната ранглиста.Тя започна годината под №365, а сега вече е №134 в класацията на WTA с актив от 577 точки. В рамките на един сезон българката направи скок от 231 позиции и се доближи до първите 100 в света.

Още: Официално: България осъмна с нова първа ракета след Уимбълдън