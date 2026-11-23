Италианският тенисист Яник Синер, който доскоро бе номер 1 в ранглистата на ATP, заминав за Финландия на 24 ноември, където в Турку ще премине прегледи на дясното си коляно в клиниката на хирурга Ласе Лемпайнен, пише вестник "Гадзета дело Спорт". Неговото дясно коляно може да бъде оперирано още в деня на пристигането му в скандинавската държава. Синер не е играл от 12 юли, когато спечели финала на "Уимбълдън" срещу Александър Зверев.

Яник Синер ще се възстановява поне 3-4 месеца

През последните месеци Яник Синер се лекува в Торино и Милано и направи консултация в Лион със специалиста Бертран Сонри-Коте, който му препоръча да продължи с консервативното лечение. На 10 ноември Синер си постави за цел да се върне в игра на Откритото първенство на Австралия в началото на януари. Това обаче е абсолютно нереалистична цел, защото операция от този тип изисква възстановяване от три или четири месеца. При този вариант Яник Синер може да се върне в игра едва за сезона на клей, който започва през следващата пролет.

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Синер спечели "Златен Мастърс"

Преди да получи контузията си, Яник Синер правеше много силен сезон. Той стана едва вторият тенисист в историята след Новак Джокович, който печели "Златен Мастърс". Той се превърна в първия италианец, който печели "Мастърс"-а в Рим от 1976 г. насам и така попълни колекцията си от всички големи титли на твърда настилка. Синер записа 44 победи и само 3 загуби - 93.6% успеваемост. В момента той е на второ място в световната ранглиста на ATP със 7950 точки.

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