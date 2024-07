Дежавю, но още по-лесно: Алкарас размаза Джокович и триумфира на Уимбълдън (ВИДЕО)

Карлос Алкарас е новият стар шампион на Уимбълдън! В двубоя за титлата на Централния корт в "Ол Инглънд Клъб" испанецът размаза Новак Джокович с 3:0 сета (6:2; 6:4; 7:6) за 2 часа и половина игра. Карлитос се наложи над Ноле във финала на най-стария и престижен тенис турнир за втора поредна година.

В първите минути от срещата на корта имаше само един тенисист - Алкарас. Той проби в самото начало от петия опит след изключително оспорван гейм. Настоящият световен номер 3 направи още един брейк за 4:1, а до края на сета отрази точка за пробив, за да поведе в общия резултат.

Карлитос смачка Джокера в първите два сета

Втората част се разви идентично. Карлос Алкарас отново проби в първия гейм и продължаваше доминацията си. Джокович сякаш не можеше да намери отговор срещу по-младия си съперник. Сърбинът позволи още веднъж да му бъде взето подаване и изостана с 0:2. Третият сет обаче премина доста по-оспорвано.

Ноле спаси 3 шампионски точки, но...

Третият му гейм бе изключително критичен. Новак Джокович отрази 4 брейкпойнта и запази своите надежди. Ноле определено се посъбуди, като дори пропусна шанс за пробив. При 4:4 Карлос Алкарас взе подаването на своя противник и по всичко изглеждаше, че докосва титлата. Джокера обаче беше на друго мнение.

37-годишната жива легенда спаси 3 шампионски точки и осъществи рибрейк. Стигна се до тайбрейк, в който младият испанец заслужено надделя и триумфира за втора поредна година на Уимбълдън.

