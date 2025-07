Изненада! Рафа Надал влиза в треньорския щаб на тенисист от топ 3 на света

Тенис легендата Рафаел Надал влиза в отбора на един от тенисистите в топ 3 на света. 22-кратният шампион от Големия шлем ще помага на Александър Зверев, съобщава Sky Sports. Германецът ще тренира в академията на Надал, като негов старши треньор ще бъде чичото на Рафа - Тони Надал. А самият Рафаел Надал пък ще бъде в ролята на ментор на Зверев, който продължава да няма титла от Големия шлем.

Зверев вече е в академията на Надал в Майорка, където тренира под надзора на Тони Надал. 28-годишният тенисист има две титли на Финалите на ATP и общо 26 титли на ниво ATP. Той има и три финала в Големия шлем, но губи и в трите случая - на US Open 2020, на Ролан Гарос 2024 и на Australian Open 2025. В момента Зверев е номер 3 в световната ранглиста, но се намира в психологическа криза заради това, че не успява да спечели титла от Шлема.

Иначе Зверев често се съветва и с друга тенис легенда - Новак Джокович. Макар и да е действащ тенисист, Ноле няма проблем да дава напътствия на Саша, за да му помогне да се развива. Сърбинът дори даде съвети на Зверев преди Уимбълдън за начина, по който трябва да играе. Сега Саша Зверев има няколко седмици да се подготвя под ръководството на Тони Надал, преди да атакува последния за годината турнир от Големия шлем - US Open.

🇩🇪 Alexander Zverev training today at the Rafa Nadal Academy, under the watchful eye of Toni Nadal pic.twitter.com/a1KBFjZQjI