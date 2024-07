Световната №32 триумфира на Уимбълдън след трисетов трилър (ВИДЕО)

Настоящата номер 32 в ранглистата на WTA Барбора Крейчикова триумфира в най-стария и престижен тенис турнир Уимбълъдън! В спора за трофея чехкинята се наложи над Джазмин Паолини с 2:1 (6:2, 2:6, 6:4) за час и 58 минути.

Barbora Krejcikova, celebrating a magical moment with her team 🫶 #Wimbledon pic.twitter.com/xKrg8FFV1V

Това е втора титла за Крейчикова от "Големия шлем" след победата й на "Ролан Гарос" през 2021 година. Тя е смятана за специалист на двойки, но днес успя да донесе втори пореден триумф на Чехия на Уимбълдън. През 2023-та шампионка стана нейната сънародничка Маркета Вондроушова.

Паолини, която бе номер 7 в ранглистата на WTA до днес, пък се превърна в първата италианка, излезла на финал на Откритото първенство на Великобритания. И двете играха трисетови полуфинали, за да стигнат дотук. Барбора Крейчикова обърна и надви Елена Рибакина (Казахстан), докато Джазмин Паолини мина през тайбрек, за да се справи с Дона Векич (Хърватия).

A dream realised ✨



Barbora Krejcikova is a #Wimbledon singles champion for the first time, defeating Jasmine Paolini 6-2, 2-6, 6-4 🇨🇿 🏆 pic.twitter.com/k15QgL7Buz