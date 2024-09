Джокович: Интересуват ме само Големия шлем и мачовете за Сърбия (ВИДЕО)

Сръбската тенис легенда Новак Джокович обяви, че приоритетите му оттук нататък са свързани единствено с турнирите от Големия шлем и с мачовете за Сърбия от Купа Дейвис. Ноле заяви, че нито световната ранглиста, нито Финалите на ATP го интересуват на този етап от кариерата му.

37-годишният Джокович играе за Сърбия на Купа Дейвис, като в събота разби гръцки опонент с 6-0, 6-1. След мача той бе попитан на сръбски за Финалите на ATP в края на годината, но Новак бе категоричен, че този турнир не му е приоритет.

"Не. Това изобщо не е моята цел, нито ранглистата на ATP. Приключих с тези турнири. Дали ще играя на тях тази или следващата година, не знам. Оттук нататък приоритетите ми ще бъдат турнирите от Големия шлем и мачовете за Сърбия", заяви Джокович.

Новак Джокович вече не е част от топ 3 на света - за пръв път от 15 години насам, което само по себе си е историческо постижение.

