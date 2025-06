САЩ атакуваха Иран: 12 бункерни бомби удариха най-важния ирански ядрен комплекс Фордо

С цели 12 противобункерни бомби GBU-57A от 6 бомбардировача B-2 САЩ атакуваха Иран и се включиха в израелската операция "Изгряващият лъв". Информацията за размера на атаката е на CNN. Бомбите бяха хвърлени по иранския ядрен комплекс Фордо, а според The New York Times американските стелт бомбардировачи са летели 37 часа от базата си в Мисури за реализиране на операцията - там, където Иран обогатява уран на 100-тина метра под земята - Още: Американското оръжие, което трябва на Израел, за да сложи край на иранската ядрена програма (ВИДЕО)

CNN is now reporting that 6 B-2A “Spirit” Long-Range Stealth Bombers with the U.S. Air Force dropped a total of 12, not 6, GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator) 30,000lb “Bunker Buster” Bombs on the Fordow Nuclear Facility in Central Iran. In addition, U.S. Navy submarines… pic.twitter.com/oK5FvL0dAW — OSINTdefender (@sentdefender) June 22, 2025

Отделно, САЩ са използвали и крилати ракети "Томахоук" при атаката:

Footage which appears to show several BGM-109 “Tomahawk” Land-Attack Cruise Missiles (TLAMs), launched by U.S. Navy submarines in the Middle East, striking the Isfahan Nuclear Facility tonight in Central Iran. pic.twitter.com/2BrE7YpFCg — OSINTdefender (@sentdefender) June 22, 2025

Но не само - американският президент Доналд Тръмп обяви в своята социална медия Truth Social, че САЩ са извършили "много успешна атака" атака срещу три ядрени обекта в Иран, включително във Фордо. Тръмп направи и обръщение посред нощ, съобщавайки за атаката - като обяви, че целта била да се унищожи иранската ядрена програма, казвайки, че ударите били "изключителен военен успех" и програмата била "изтрита" от лицето на Земята. Тръмп нарече Иран "спонсор номер 1 на тероризма" и изрази, че няма да има нужда повече от американските бомбардировачи и добави, че или ще има мир, или ще има още по-голяма трагедия:

Tonight’s Full Address to the Nation by U.S. President Donald J. Trump announcing strikes against nuclear facilities inside Iran: pic.twitter.com/JxBlYtKklK — OSINTdefender (@sentdefender) June 22, 2025

"Завършихме нашата много успешна атака срещу трите ядрени обекта в Иран, включително Фордо, Натанз и Исфахан", написа Тръмп, цитиран от Ройтерс. "Всички самолети вече са извън въздушното пространство на Иран. Над основния обект, Фордо, беше хвърлен пълен товар БОМБИ. Всички самолети се връщат благополучно у дома", допълни той и поздрави "страхотните американски воини" - Още: Глас от САЩ: Израел не може да спечели войната без наша помощ.

Тръмп завърши публикацията си с думите: "Сега е време за мир". А след това той публикува и друго послание - ако има опит за отмъщение от страна на Иран, тогава САЩ ще го посрещнат "с още по-голяма сила от тази, на която светът стана свидетел тази нощ" - Още: Тръмп се развихри: 2 седмици за Иран и ядреното оръжие и "дайте ми Нобеловата награда за мир" (ВИДЕО):

U.S. President Trump in a post earlier on Truth Social: “ANY RETALIATION BY IRAN AGAINST THE UNITED STATES OF AMERICA WILL BE MET WITH FORCE FAR GREATER THAN WHAT WAS WITNESSED TONIGHT. THANK YOU! DONALD J. TRUMP, PRESIDENT OF THE UNITED STATES.” pic.twitter.com/hwXPt6iRS5 — OSINTdefender (@sentdefender) June 22, 2025

Иранският поглед

От иранска страна вече има официално съобщение, че няма опасност за цивилното население от изтичане на радиация след американската атака. А ирански депутат, цитиран от Ройтерс, на свой ред каза, че съоръженията във Фордо не са пострадали сериозно, че по-голямата част от пораженията са "единствено на повърхността и могат да бъдат поправени", предаде БТА. Иранската агенция за ядрена енергия вече обяви, че ще продължи да развива ядрената програма на страната.

"Няма опасност за населението на Кум и околните райони“ от подземното съоръжение Фордо, се казва в изявление на регионалната служба за управление на кризи, цитирана от държавната информационна агенция ИРНА. Иранският ядрен регулатор също каза, че няма признаци за заразяване след нанесените удари и няма опасност за жителите на атакуваните обекти. Саудитският регулаторен орган също съобщи, че не се отчита радиация след американските удари по Иран.

Иначе снощи, преди американците да се решат да атакуват, Израел удари нови три ирански изтребителя F-14. Отделно, израелските ВВС атакуваха иранското пристанище Бандар Абас - най-важния пристанищен град на страната при Ормузкия проток, като първите данни бяха за атака на пристанищна инфраструктура, използвана от Иранската революционна гвардия за военни цели - Още: Бил Клинтън заклейми Нетаняху, все повече военни самолети на САЩ се дислоцират до Иран (ВИДЕО и СНИМКИ):

The Israeli Air Force has released footage showing strikes against three additional F-14 “Tomcats” belonging to the Islamic Republic of Iran Air Force (IRIAF) at an airbase in Central Iran. pic.twitter.com/vxRAIHTVp5 — OSINTdefender (@sentdefender) June 21, 2025