Пораженията по иранската ядрена програма след ударите на САЩ: Фордо - ВИДЕО и САТЕЛИТНА СНИМКА

Първи видеокадри и сателитна снимка вече се появиха в социалните мрежи, като те дават известна представа какви са щетите, които САЩ нанесоха с ударите си с противобункерни бомби по най-известния и важен иранския ядрен комплекс - този във Фордо - Още: САЩ атакуваха Иран: 12 бункерни бомби удариха най-важния ирански ядрен комплекс Фордо

Faytuks Network: At 22:30 UTC, Meteosat-9 detected a flash over the Fordow enrichment plant. The event registered at 3.90 micrometers and was visible on nighttime microphysics scans. The location aligns with the salt plain east of Fordow. pic.twitter.com/Uk8hg6VBuI — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 22, 2025

According to a U.S. official who spoke with the New York Times, multiple GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator) 30,000lb “Bunker Buster” Bombers were dropped on Iran’s Fordow Nuclear Facility, which was estimated to be up to 90 meters underground inside a mountain, with… pic.twitter.com/4U8aaAFLjh — OSINTdefender (@sentdefender) June 22, 2025

Американските оценки са категорични - комплексът е унищожен, предаде The Jerusalem Post. Иранските оценки също за момента звучат категорично - нищо му няма:

First claimed video from Fordow post-US attack.



Iran says it’s all fine. pic.twitter.com/gL7taYQjcm — Clash Report (@clashreport) June 22, 2025

Вече има и други сателитни данни - как поне 50 петролни танкера опитват бързо да минат през Ормузкия проток, защото страхът, че сега Иран ще го затвори, расте ежесекундно:

Chaos in Strait of Hormuz: Over 50 oil tankers are urgently trying to exit, fearing an immediate Iranian blockade. pic.twitter.com/76JJZMuTpi — Clash Report (@clashreport) June 22, 2025

Турският журналистически проект Clash Report вече съобщи, че Иранският съвет за национална сигурност вече се е събрал на извънредно заседание. А в Израел обявиха въздушна тревога - Иран изглежда започна нова ракетна атака, първата след 30-часова пауза. Според Israel Hayom, изстреляни са поне 30 ракети. Има първоначални непотвърдени данни, че поне 10 от ракетите са пробили израелската ПВО.

Първият официален отговор на иранското правителство на ударите на САЩ срещу ядрени обекти в Иран вече е факт - изявление на външния министър на Иран Абас Арагчи:

"Съединените щати, постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, извършиха тежко нарушение на Хартата на ООН, международното право и ДНЯО, като атакуваха мирните ядрени съоръжения на Иран. Събитията тази сутрин са възмутителни и ще имат вечни последствия. Всеки член на ООН трябва да бъде разтревожен за това изключително опасно, беззаконно и престъпно поведение. В съответствие с Устава на ООН и неговите разпоредби, позволяващи легитимен отговор при самоотбрана, Иран си запазва всички възможности да защити своя суверенитет, интереси и народ".

Още: "Или мир, или трагедия": Тръмп заплаши Иран с нови атаки

