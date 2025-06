Нетаняху доволен, че Тръмп удари Иран

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху похвали днес наредените от американския президент Доналд Тръмп удари по ирански ядрени съоръжения като "смело решение" и потенциална повратна точка в историята на региона, предаде ДПА и БТА. "Поздравления, президент Тръмп", заяви Нетаняху във видеообръщение след ударите. "Вашето смело решение да атакувате ядрените съоръжения на Иран с внушителната и праведна мощ на САЩ ще промени историята", добави той. Още: САЩ атакуваха Иран: 12 бункерни бомби удариха най-важния ирански ядрен комплекс Фордо

President Trump and I often say: ‘Peace through strength.’



First comes strength, then comes peace.



And tonight, Trump and the United States acted with a lot of strength.