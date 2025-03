Джокович с поредно страхотно постижение в бляскавата си кариера

Суперзвездата на световния тенис Новак Джокович записа поредно уникално постижение в бляскавата си кариера. Бившият номер 1 в ранглистата стори това по време на турнира от сериите Мастърс в Маями. Ноле се класира за четвъртия кръг на надпреварата, след като победи представителя на Аржентина Камило Карабели с 6:1 и 7:6(1). По този начин той постигна своя успех №411 на ниво „Мастърс 1000“.

С успеха си срещу Карабели Новак Джокович вече е рекордьор по победи в турнири от сериите Мастърс. До момента той делеше първото място в своеобразната класация с един от големите си съперници на корта Рафаел Надал, който наскоро се отказа от тениса. Двамата имаха по 410 победи, но след триумфа си срещу аржентинеца сърбинът излезе на първа позиция. За момента няма изгледи, че някой ще успее да подобри постижението на Жокера, тъй като третото място е за Роджър Федерер с 381 победи. Четвърти е Анди Мъри, а пети Андре Агаси.

