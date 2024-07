Джокович сгази Надал и се класира за 1/8-финалите на тенис турнира на Игрите в Париж

Новак Джокович се класира за 1/8-финалите на тенис турнира на Олимпийските игри в Париж, след като буквално сгази Рафаел Надал в мегасблъсъка от втория кръг на надпреварата. Сърбинът доминираше почти през цялото време и се наложи с 6:1 и 6:4. Мачът бе под №60 между двамата легендарни тенисисти.

Джокович стартира по отличен начин срещата и след успешен свой сервис-гейм успя да пробие Надал, за да поведе с 2:0. Сърбинът продължи да затвърждава преднината си и взе следващите два гейма, като отново записа пробив.

В петия гейм Жокера отново нямаше големи проблеми и го спечели, за да поведе с 5:0. Надал все пак успя да се измъкне от това да загуби първия сет на нула и взе шестия гейм за 5:1. В следващия гейм обаче Джокович бе безкомпромисен и затвори частта с 6:1.

Втората част започна кошмарно за Надал, който допусна пробив още в първия гейм. Джокович затвърди пробива в следващия гейм и поведе с 2:0. Надал продължи да допуска грешки и отново бе пробит за 3:0. Последва нов силен гейм за Джокович, който вече водеше с четири на нула гейма.

Надал успя да върне един гейм за 4:1, но видно бе далеч от класата на съперника си. Испанецът все пак подобри представянето си и върна един пробив за 4:2, а след това спечели и сервис-гейма си, за да направи резултата 4:3. Надал продължи да играе силно и след нов пробив изравни.

