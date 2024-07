Огромен проблем: Милиони плъхове плъзнаха из Париж (СНИМКИ)

Организаторите на Олимпийските игри в Париж се изправиха пред огромен проблем, след като милиони плъхове плъзнаха из улиците на френската столица. В последните два дни над града се изсипаха огромни количества дъжд, които са принудили животните да излязат от канализацията, където обикновено живеят, и да търсят спасение.

Както е известно, вчера организаторите на Олимпийските игри в Париж отмениха тренировката по плуване за надпреварата по триатлон, която трябваше да се проведе във водите на река Сена. Причината е, че в реката бяха регистрирани опасни нива на замърсяване, които са причинени и от урината на плъховете.

#Paris2024 #Triathlon

Paris has a huge rat population that dwells in the sewer system, no matter what you do about the human sources, where do you think the rat feces flows after a big rain... into the Seine River.



It's a health hazard and nobody should be swimming in it. pic.twitter.com/L6VUCxhqPe