Голяма изненада: Белгийски ветеран изхвърли Алкарас от Мастърс-а в Маями

Белгийският ветеран Давид Гофен поднесе голямата изненада на силния турнир от сериите Мастърс в Маями, след като изхвърли световния номер 3 Карлос Алкарас още във втория кръг на надпреварата. Двубоят между двамата бе доста интригуващ и завърши при резултат 5:7, 6:4, 6:3 в полза на 34-годишния тенисист. Това бе втори успех за Давид Гофен в общо три мача срещу големия испански талант.

Карлос Алкарас започна доста слабо мача и още в първия сет изоставаше с 3:4 гейма. Испанецът обаче успя да направи два пробива в края на частта и да я спечели със 7:5. Това не сломи Давид Гофен, който демонстрира страхотен тенис в следващите два сета. 34-годишният белгиец не остави никакви шансове на младия си опонент и логично се поздрави с победата, която го класира за третия кръг на надпреварата в Маями.

