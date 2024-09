Григор Димитров е имал тежки последни дни, но си тръгва с високо вдигната глава

Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров даде своето мнение след отпадането си на четвъртфиналите на US Open заради здравословни причини. Хасковлията призна, че е имал тежки последни дни, но си тръгва с високо вдигната глава от турнира.

“Мисля, че случилото се е комбинация от всичко, включително срещата с Андрей Рубльов в предишния кръг. Очевидно тялото ми вече се възстановява по-бавно от преди. Искам да кажа, че усетих няколко неща още преди мача. Но няма смисъл да говоря повече по темата. Това е част от играта и аз трябва да съм с високо вдигната глава", заяви Григор Димитров на пресконференцията след отпадането от US Open.

Grigor Dimitrov says his injury in his match against Frances Tiafoe is tough to pinpoint, ‘It’s an accumulation throughout the days… that’s why it’s not an easy pill to swallow right now’ “Tough luck. So was it cramping that happened with the legs, and was that sort of a… pic.twitter.com/Vwj8Uwwx2j

“Трябва да преосмисля някои неща, които мога да променя. Около физическата ми подготовка също. Но пак повтарям, като се имат предвид всички обстоятелства от Монреал досега, дори бях сигурен, че ще мога да играя тук, камо ли толкова добре, колкото го направих. Затова приемам този четвъртфинал като нещо позитивно. Не искам това да отнема от заслугата на Франсис за победата. Искам да кажа, че той също ме подтикна много да се опитам да работя допълнително, така че определено заслужава признание. Продължаваме напред", коментира първата ни ракета.

“Последните няколко дни изобщо не бяха най-лесните. Натрупват се фактори - усилията, умората, стресът. Това е положението. Просто трябва да оставя това настрана в момента и да се съсредоточа върху това, което предстои. Много хубави неща има зад ъгъла", добави Димитров.

“Това е втори пореден турнир от Шлема, на който отпадам по този начин. Мисля, че имам достатъчно опит в себе си, за да знам кога няма смисъл да продължавам повече. Дали ми харесва? Не, разбира се. Но това е положението. Не знам колко е сериозно, предстоят ми прегледи и те ще покажат. Надявам се да не е нещо голямо, но нямаше смисъл да продължавам и да рискувам допълнително. Има за какво да съм амбициран до края на годината. На хоризонта се задава и чудесен демонстративен мач с Новак. Искам да завърша сезона по най-добрия начин”, каза още Григор Димитров пред журналистите в Ню Йорк.

Dimitrov was asked how much harder it is to brush off a missed opportunity to reach a Grand Slam semifinal at this later stage in his career, ‘I take it & I hurt with it… you have to’



“You mentioned that this is something that you have to brush off and move forward. As you're… pic.twitter.com/hxOIC5Fz0z