Григор Димитров помоли Алкарас за услуга, но испанецът отказа категорично (ВИДЕО)

Испанският тенисист Карлос Алкарас бе главният герой в най-новото видео на ATP Tour, в което някои от най-добрите играчи в Тура имаха възможността да задават въпроси на бившия №1. Повечето от колегите му решиха да го попитат по теми, свързани със спорта. Яник Синер например не скри възхищението си от ударите на испанеца, и го попита как ги изпълнява по този красив начин. Холгер Руне пък се възползва от възможността да разкрие някои от тънкостите на подготовката му, и пита колко пъти на седмица прави силови тренировки.

Сред участниците беше и първата българска ракета Григор Димитров, който винаги е споделял своя сериозен интерес към модата и очевидно не му е убягнало, че през миналата година Алкарас бе избран за един от испанските посланиците на луксозната модна марка "Louis Vuitton".

"Карлос, въпросът ми е дали ще можеш да ми услужиш с намалението си в "Louis Vuitton?", бе въпросът на Гришо, от който Алкарас искрено се разсмя. Но испанецът отказа на първата ни ракета, тъй като не използва никакво намаление за продуктите на марката и съответно не би могъл да помогне.

Players have some questions for @carlosalcaraz 👀@alexdeminaur knew what he was doing 😂 pic.twitter.com/0MJeiN15a5