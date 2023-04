Григор Димитров с трудна победа на старта на Мастърс-а в Мадрид

И двата сета бяха изключително оспорвани, като и в двата се стигна до тайбрек. Димитров демонстрира класа и в двата, като в крайна сметка не остави шансове на френския си опонент. По този начин той вече има положителен баланс срещу Грегоар Барер – 2 на 1 победи. Французинът спечели срещата им в зала в Монпелие през 2020-та, а малко по-късно Гришо го елиминира от „Ролан Гарос“.

OH MY 😤 @GrigorDimitrov takes the first 7-6(6) against Barrere. @MutuaMadridOpen | #MMOpen pic.twitter.com/KVbdqLeTAb

Григор Димитров ще трябва да почака, за да разбере следващия си съперник. В трети кръг на Мастър-а в Мадрид той ще срещне победителя от двойката Карлос Алкарас – Емил Руусувуори. Двамата играят по-късно днес.

Two tiebreaks and done 👏@GrigorDimitrov comes through Barrere 7-6(6) 7-6(2) in style!#MMOpen pic.twitter.com/aMLaBHmbbO