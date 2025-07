"Каква ирония": Китай помага за руските дронове, но се опари от тях (СНИМКИ)

След днешната масирана руска въздушна атака срещу Украйна (с 550 дрона и ракети) украинските власти са открили в Киев компонент от руско-ирански боен дрон "Шахед-136"/"Геран-2", който е "произведен в Китай и доставен съвсем наскоро", съобщи външният министър Андрий Сибиха и показа снимки на отломките от безпилотния летателен апарат. "А точно в навечерието сградата на китайското генерално консулство в Одеса претърпя незначителни щети в резултат на руските удари по града", написа той в X и добави: "Каква ирония".

Припомняме, че Китай се обявява за неутрална страна във войната и отрича да доставя военна помощ на руския диктатор Владимир Путин въпреки налични доказателства за противното. Според South China Morning Post пък китайският външен министър Уан И свалил маската по време на среща с представители на Европейския съюз в Брюксел и директно казал пред свой колега, че Пекин има полза от войната и от това Русия да не я загуби: Китай шокирал ЕС: Войната в Украйна е благословия, няма да допуснем загуба на Русия.

What an irony. Following tonight's massive Russian air attack on Ukraine, we discovered in Kyiv a component of a Russian-Iranian "Shahed-136"/"Geran-2" combat drone, which was made in China and supplied just recently.



And right on the eve, the Chinese Consulate General's… pic.twitter.com/VetUqqVo67