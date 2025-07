Тръмп се обади на Зеленски след "разочарованието" от Путин: Какво си казаха?

Украинският държавен глава Володимир Зеленски и президентът на САЩ Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор на 4 юли. Според Андрий Ермак - ръководител на канцеларията на президента на Украйна - дискусията е била "много важен и значим разговор". Кореспондентът на Axios Барак Равид съобщи, че разговорът е продължил около 40 минути и е бил съсредоточен върху последната вълна от руски удари и състоянието на подкрепата за противовъздушната отбрана. Впоследствие самият Зеленски даде подробности.

Още: Тръмп: "Путин не иска да спре и ме разочарова, ще говоря със Зеленски" (ВИДЕО)

"Имах много важен и ползотворен разговор с президента на Съединените американски щати. Поздравих президента Тръмп и целия американски народ с Деня на независимостта на САЩ", написа държавният глава на Украйна в социалните мрежи.

I had a very important and fruitful conversation with @POTUS . I congratulated President Trump and the entire American people on the US Independence Day. We - in Ukraine - are grateful for all the support provided. It helps us protect lives, safeguard our freedom and… pic.twitter.com/kQ3Byipvd2

"Ние - в Украйна - сме благодарни за цялата оказана подкрепа. Тя ни помага да защитим живота си, да опазим свободата и независимостта си. Постигнахме много заедно с Америка и подкрепяме всички усилия за спиране на убийствата и възстановяване на справедлив, траен и достоен мир. Необходимо е благородно споразумение за мир", смята той.

Още: Поредна размяна на военнопленници между Русия и Украйна: Ще бъдат ли пуснати всички? (ВИДЕО и СНИМКИ)

"Днес обсъдихме настоящата ситуация, включително руските въздушни удари и по-широките събития на фронта. Президентът Тръмп е много добре информиран и аз му благодаря за вниманието, което отделя на Украйна. Говорихме за възможностите в областта на противовъздушната отбрана и се съгласихме, че ще работим заедно, за да засилим защитата на нашето небе. Договорихме се и за среща между нашите екипи", съобщи Володимир Зеленски на фона на спряната от САЩ военна помощ за Киев и в контекста на атаката с 550 ракети и дронове на Русия срещу украинската столица днес. След нея 23-ма души пострадаха, а впоследствие стана ясно, че един човек е загинал - тялото му е открито в Святошинския район на Киев.

Зеленски и Тръмп са провели и "подробен разговор за възможностите на отбранителната промишленост и съвместното производство".

"Готови сме за директни проекти със САЩ и смятаме, че това е изключително важно за сигурността, особено когато става въпрос за безпилотни самолети и свързаните с тях технологии. Засегнахме и темата за взаимните поръчки и инвестиции. Накрая обменихме мнения за дипломатическата ситуация и съвместната работа със САЩ и други партньори", написа още Зеленски.

Още: "Имам повече власт": Тръмп шикалкави за оръжието за Украйна и си призна как не прави нищо с Путин (ВИДЕО)

Trump said he plans to speak with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Friday and expressed disappointment after his recent conversation with Vladimir Putin. According to Trump, Putin showed no signs of wanting to end the war and seemed disengaged, which he called deeply… pic.twitter.com/sux2zpS7TP