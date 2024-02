Григор Димитров се разправи с французин и се класира на 1/2-финал в Марсилия (ВИДЕО)

Руснакът се справи без особени затруднения срещу китаеца Жижен Жанг и победи набързо с 2:0 (6:4; 6:1). В другия поток претендентът за титлата ще бъде определен от двойката Хуберт Хуркач и Юго Умбер.

Световният номер 13 стартира изключително уверено срещата и взимаше своите сервис подавания без никакъв проблем. В четвъртия гейм той осъществи пробив, който се оказа достатъчен, за да поведе с 1:0 в общия резултат. Българинът демонстрира солиден тенис в първия сет и завърши с впечатляващите 100% реализирани точки при вкаран първи сервис.

The slide then the strike! 😮‍💨@GrigorDimitrov #open13provence pic.twitter.com/sbtzd3Xat1